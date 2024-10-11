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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma tarafından durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüsünün de aranmasına devam ediliyor.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atılarak sürücüsü durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Saray ilçesinde, içinde kaçak göçmenlerin olduğu belirlenen minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı araç takibe alındı. Kapan atılarak lastikleri patlatılıp durdurulan minibüsteki göçmenler ile sürücü araçtan inip tarlaya kaçtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilerek yapılan aramalarda 11 göçmen yakalanıp gözaltına alındı. Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü arama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltındaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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