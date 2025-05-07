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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonları: 93 Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonları: 93 Yakalandı
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay toplamda 1461 kişinin yakalandığını ve 93 düzensiz göçmenin de operasyonlar neticesinde ele geçirildiğini açıkladı. Vali, kentteki asayiş önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kentte 93 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Soytürk, valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm kenti olan Tekirdağ'da tatil sezonunda yaşanacak yoğunluğa yönelik bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ortaya koyduğu özverili çalışmaların, toplumsal huzurun, kamusal adaletin ve demokratik yaşamın teminatı olduğunu ifade eden Soytürk, "Geçen ay haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1042 hükümlü olmak üzere toplamda 1461 kişi yakalandı. 119 ruhsatsız silah ele geçirildi." dedi.

Soytürk, hırsızlık olaylarına karışan 84 zanlının yakalandığını, 11 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi.

Terörle mücadele kapsamında kentte 9 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soytürk, "Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olayları kapsamında ilimiz genelinde 63 operasyon gerçekleştirilmiş, 105 şüpheli yakalanmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. 18 milyon 207 bin makaron, 28 bin 870 litre kaçak içki, 657 kilogram tütün ele geçirilerek, 33 milyon 886 bin lira vergi kaybı önlendi." ifadelerini kullandı.

Soytürk, narkotik olayları kapsamında 463 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Çalışmalarda 560 şüpheli yakalanmış, 57 şüpheli tutuklanmış, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 10 kilogram uyuşturucu ve 3 bin 858 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında nisan ayı içerisinde 5 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 93 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ayrıca, yakalanan bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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