Tekirdağ'da düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 17 proje sergilendi.

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen fuarda, lise öğrencileri tarafından hazırlanan projeler tanıtıldı.

Okulun TÜBİTAK Proje Koordinatörü Selçuk Daloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 öğrencinin 17 proje hazırladığını söyledi.

Fuarda yazılım, teknoloji tasarım, coğrafya, psikoloji alanlarında çalışmalarının bulunduğunu aktaran Daloğlu, "Öğrenciler, güncel olan merak ettikleri, ilgi duydukları projelere yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Çeşitli yöntemlerle projelerinde bulgular elde ederek, stantlarında sunumlarını yapıyor."diye konuştu.

Fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Önder Atik, okul müdürleri ve veliler katıldı.