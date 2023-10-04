Tekirdağ'da Durdurulan Motosikletin Sürücüsünden Kokain Çıktı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletin sürücüsünün üzerinden kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları motosikletin sürücüsünün üzerinden kokain maddesi çıktı.
Edinilen bilgiler göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince yapılan saha çalışmalarında İstanbul Caddesi üzerinde plakasız motosiklet durduruldu. H.İ.K. isimli motosiklet sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekiplerin, yaptığı kontrollerde motosikletin motor ve şase numaraları üzerinde oynama yapıldığı görülerek, şüphelinin üst aramasında bir miktar taş kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin Yeni Mahalle Polis Karakolundaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel