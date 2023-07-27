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Tekirdağ'da Durdurulan Araçta Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta sürücüden tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünden tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta sürücü Ü.Y. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet 9 mm. çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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