Tekirdağ'da Dünya Tsunami Farkındalık Günü Toplantısı Düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında farkındalık toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hasan Ali Yücel Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, tsunami farkındalığı artırılarak afet hazırlık süreçlerinin ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tsunami riskine karşı farkındalığı artırmak, kıyı bölgelerimizi daha güvenli hale getirmek ve afetlere dirençli bir Tekirdağ oluşturmak için önemli bir adım atıyoruz. Tekirdağ'ın tsunami riskine karşı hazırlık sürecindeki yeni adımlarının startı verilecek. Tsunami tehlikesi, afet yönetimi ve toplum temelli hazırlık çalışmaları gibi kritik konularda uzman görüşleri paylaşılacak."