Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü Etkinliği: Yeşil Miras Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'da Dünya Temizlik Günü kapsamında "Yeşil Miras Yürüyüşü" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar Yelken Spor Kulübü önünde bir araya gelerek, sahil dolgu alana kadar bando eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte yer alan bir kişinin taşıdığı fidan daha sonra öğrenciler tarafından teslim alınarak toprakla buluşturuldu.

Daha sonra öğrenciler sahilde çevre temizliği yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince kurulan stantlarda gün boyunca çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi Topçu, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin fidan dikip, çevre temizliği yapmasının kendileri için güzel bir anı olacağını belirten Topçu, doğaya karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.