Haberler

Tekirdağ'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından organize edilen Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde eğlenceli aktiviteler yaparak kız çocuklarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Tekirdağ'da Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyince düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya geldi.

Çocuklar, palyaço eşliğinde yüz boyama ve resim yapmanın da aralarında yer aldığı çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kız çocuklarının her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kız çocuklarının yaşamın her anında eşit ve özgüvenli bireyler olmalarını desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Kız çocuklarının sadece özel günlerde değil, her gün hatırlandığı ve değer gördüğü bir toplum için hep birlikte çalışmamız gerektiğini vurgulamak isterim." dedi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.