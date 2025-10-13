Tekirdağ'da Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyince düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bir araya geldi.

Çocuklar, palyaço eşliğinde yüz boyama ve resim yapmanın da aralarında yer aldığı çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, kız çocuklarının her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kız çocuklarının yaşamın her anında eşit ve özgüvenli bireyler olmalarını desteklemek için çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Kız çocuklarının sadece özel günlerde değil, her gün hatırlandığı ve değer gördüğü bir toplum için hep birlikte çalışmamız gerektiğini vurgulamak isterim." dedi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.