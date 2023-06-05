Tekirdağ'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde dip temizliği yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde yapılan dip temizliğinde traktör lastiği, bıçak, telefonlar gibi atıklar çıkarıldı. Temizlenen atıklar sahilde sergilendi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sıfır atık belgesine sahip Trakya'da ilk belediye olduklarını ve sıfır atık noktasında çok ciddi bir noktaya geldiklerini söyledi.

TEKİRDAĞ'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde yapılan dip temizliğinde traktör lastiğinden, bıçak, telefonlar gibi çıkarılan atıklar, sahilde sergilendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Rumeli İskelesi'nde deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri denizde dip temizliği yaptı. Temizlikte suyu altından traktör lastiği, demir parçaları, bıçak, telefon benzeri onlarca atık çıktı. Denizden çıkan atıklar kıyıda sergilenirken çöpleri ve atıkları gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde kaldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sıfır atık belgesine sahip Trakya'da ilk belediye olduklarını ve sıfır atık noktasında çok ciddi bir noktaya geldiklerini söyledi. Yüksel, Günlük biz de 200 ton çöp çıkıyor Süleymanpaşa'dan. 200 tonun tamamını sıfır atığa çevirmek istiyoruz. Yani atık çıkmayan bir ilçe olmak istiyoruz. Bunun örnekleri bir çok dünya ülkesinde mevcut. Biz bunu yakalayamadık maalesef. Amacımız 200 ton çöpü geri dönüşüme kazandırmak dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, doğanın çöp üretmediğini belirterek, Çöp dediğimiz ve bugün şikayet ettiğimiz her şey insan yapısı. Birazdan denizden çıkanları hep beraber göreceğiz. Bunların hiç birini deniz üretmedi. Hepsini insanlar üretti, denize attı, düşürdü ya da boca etti. ve biz bunları tekrar temizlemeye gayret ediyoruz. Bu senenin mottosunun 'Temiz Deniz ve Temiz Dünya' olması çok anlamlı. Bildiğiniz gibi dünyanın 4'te 3'ü suyla kaplı. Denizlerle kaplı ve denizlerin temiz olması, denizlerin kendi hayatiyetini ve içindekilerin hayatiyetini devam ettirebilmesi biz karada yaşayanlar için hayati öneme sahip. Onun içindir ki denizlerimizi hepimizin temiz tutması lazım diye konuştu.