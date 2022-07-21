Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü - Haberler

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Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü

AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'da düğün yemeğinden dönen araçlar kaza yaptı 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir düğün yemeğinden dönen otomobillerin oluşturduğu konvoy, Susuzmüsellim Mahallesi'nde kaza yaptı.

Beş otomobilin karıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

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