Tekirdağ'da Düğün Konvoyu Kılığında Göçmen Kaçakçılığı
Tekirdağ'da polisin durdurduğu otomobilde 5 kaçak göçmen ve 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Otomobilin düğün konvoyu aracı gibi süslenmesi dikkat çekti.

TEKİRDAĞ'da, polisin takibiyle durdurulan otomobilde; 5 kaçak göçmen ve 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Sürücünün aynasına havlu astığı otomobile, düğün konvoyu aracı görünümü verdiği anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen 1 otomobil takibe alındı. Durdurulan otomobilde 5 kaçak göçmen ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Organizatör şüphelisi sürücü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, ekiplerin durdurduğu otomobilin aynasına havlu asılıp, düğün konvoyu aracı görünümü verildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
