Tekirdağ'da domuz sürüsü fotokapanla kaydedildi
Hayvanseverler, Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan ile domuz sürüsünü görüntüledi. Akşam saatlerinde ortaya çıkan domuzlar doğal yaşamda kaydedildi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibi amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.
Bölgedeki varlığı bilinen domuzlar, fotokapanla kayda alındı.
Akşam saatlerinde tek tek beliren domuz sürüsünün doğal yaşamı fotokapana yansıdı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel