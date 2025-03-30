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Tekirdağ'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Beyaza Bürüdü

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yağan dolu, tarım arazilerini ve yolları kaplayarak şaşkınlık yarattı. Çiftçiler, dolunun zarar verip vermediğini kontrol etmek için arazilerini incelemeye başladı.

Tekirdağ'da yağan dolu ile tarım arazileri beyaza büründü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı arazileri beyaza bürüdü.

Malkara ilçesine bağlı Izgara Mahallesi'nde aniden bastıran dolu, kısa sürede tarım arazilerini ve yolları kapladı. Vatandaşlar dolu sonrası oluşan görüntü karşısında şaşkınlık yaşarken, bazıları bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. Bölgedeki çiftçiler, dolunun ekili alanlara zarar verip vermediğini tespit etmek için arazilerinde incelemelere başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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