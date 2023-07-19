Tekirdağ'da Dolandırıcıya Teslim Edilen Altın ve Dolarlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dolandırıcı, kendisini emniyette başkomiser olarak tanıtarak bir kişiyi kuyumcu soygunculuğuna karıştığını söyleyerek evdeki altın ve dolarları teslim almıştır. Dolandırıldığını anlayan kişi polise başvurmuştur.

Tekirdağ'da dolandırıcıdan adının kuyumcu soygunculuğuna karıştığını duyan şahıs, evdeki dolar ve altınlarını dolandırıcılara teslim etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kendisini emniyette başkomiser olarak tanıtan bir şahıs, aradığı A.Ö. isimli şahsa adının bir kuyumcu soygunculuğuna karıştığını, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını incelemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine A.Ö., dolandırıcıya inanarak 16 bin 800 dolar, 4 bin TL, 2 adet ata altın, 1 yarım altın, 2 adet altın yüzük ve 1 adet bileziği ikametinin yakınındaki caminin orada bulunan bir şahsa poşet içerisinde teslim etti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan şahıs, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ