Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da bir iş yerinde müşterilerinin adına GSM hattı açarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da bir iş yerinde müşterilerinin adına GSM hattı açarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Aydoğdu Mahallesi'nde bir iş yerinde yaşlı müşterilerin bilgisi dışında çok sayıda hat açıldığı ve dijital ürün satılmış gibi gösterildiği belirlendi.

Çalışma sonucu iş yeri sahibi M.Ö. iş yeri sorumlusu B.D. ve çalışanlar C.U.Y, O.C, A.T.Y, Z.U.G, Ç.Y. ve A.Ş. gözaltına alındı.

İş yerindeki aramada çok sayıda dijital materyal ve müşteriler adına açılmış GSM hatları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, B.D. ve A.Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.