Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında dolandırıcılık suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel