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Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda altın ve sahte bileklikler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova Mahallesinde bir vatandaşın dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karışan kişilerin içerisinde olduğunu tespit ettiği otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 81,3 gram altın, 13 sahte bileklik, 100 gram sahte altın, altın ayar suyu ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 820 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan E.A. ve F.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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