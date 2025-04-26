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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
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Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medyadan mağdurları tuzağa düşüren ve şantaj yaparak 8 milyon lira haksız kazanç elde eden 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Tekirdağ Jandarma Komutanlığı tarafından, bazı şüphelilerin, mağdurları sosyal medya üzerinden tuzağa düşürerek elde ettikleri özel görüntülerle şantaj yaptıkları ve bu yöntemle toplamda 8 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Tekirdağ ve Edirne'de "nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde mağdurlara ait 18 kredi kartı ile 6 cep telefonuna el konuldu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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