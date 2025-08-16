Tekirdağ'da Dolandırıcılık: 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Alındı

Tekirdağ'da Dolandırıcılık: 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki N.D.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve asker olarak tanıtan 3 şüpheli, 500 bin liralık ziynet eşyasını dolandırdı. Şikayet üzerine yakalanan şüpheliler tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da yaşayan N.D.(75) adlı kadını telefonla arayıp, 500 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Muratlı ilçesinde yaşayan N.D.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp; para ve altın istedi. N.D., evinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisini arayanlara verdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan N.D.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor

Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.