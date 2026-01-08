Haberler

Telefon dolandırıcıları, 50 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Güncelleme:
Çorlu’da 76 yaşındaki A.A.'yı telefonla dolandırarak 2 milyon 313 bin lira değerindeki altınlarını alan iki şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların tespitinde 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde telefonla aradıkları A.A. (76) adlı kadını, operasyon bahanesi ile kandırıp, 2 milyon 313 bin lira değerindeki altınlarını alıp dolandıran G.Ç. (17) ile Gökhan Ç. (51), 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe Sokak'ta oturan A.A. adlı kadını, telefonla arayan bir kişi kendisini başkomiser olarak tanıttı. A.A.'ya terör örgütü üyelerine operasyon yapacaklarını söyleyen dolandırıcı, evinde bulunan ziynet eşyaları üzerinde parmak izi çalışması yapacaklarını belirterek, altınları gelecek kişiye vermesini istedi. Gelen kişiye altınlarını veren A.A., bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, polise giderek şikayetçi oldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki 20 güvenlik kamerasındaki 50 saatlik görüntüyü inceledi. İncelemede; şüphelilerin G.Ç. ile Gökhan Ç. olduğunu ve İstanbul'da bulundukları belirlendi. Polis, İstanbul'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak Çorlu'ya getirdi. A.A.'yı 2 milyon 313 bin lira değerindeki altınlarını alıp, dolandıran 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
