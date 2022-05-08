Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Tekirdağ'da döküm malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında fabrikada maddi hasar oluştu.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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