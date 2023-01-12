Tekirdağ'da doktor evinde ölü bulundu Güncel Haberler Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 49 yaşındaki doktor Aslıhan Uzun evinde ölü bulundu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 49 yaşındaki doktor Aslıhan Uzun evinde ölü bulundu. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktordan haber alamayan yakınları, Uzun'un Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Uzun'un evde hareketsiz halde olduğunu gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Uzun'un öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Uzun'un cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Uzun'un eşinden ayrı olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Hürriyet Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da doktor evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.