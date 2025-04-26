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Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusundaki Kaçak Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kuyusundaki Kaçak Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yeni açılan bir doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonrası bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu gaz kaçağı kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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