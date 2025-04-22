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Tekirdağ'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Tekirdağ'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği
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Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne doğaseverler ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri katıldı. Katılımcılar, Ganos Dağı eteklerinde yer alan parkurda doğanın güzelliklerini keşfetti.

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe doğaseverler ve Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar Nişantepe-Uçmakdere parkurunda yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğaseverler ve öğrenciler, Ganos Dağı eteklerindeki parkurda bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, gün boyunca keyifli bir deneyim yaşadı.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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