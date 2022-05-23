Tekirdağ'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - Haberler

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinin açılışına katıldı.

Yıldırım, merkezin bulunduğu Bedesten Çarşısında düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada gençlerin ve ailenin toplumun temel taşları olduğunu söyledi.

Gençlerin ve ailenin sağlam olmasıyla toplumunda sağlam olacağını ifade eden Yıldırım, "Bu merkezler çok önemli görevler ifa ediyor. İnsanlar buraya gelip sıkıntılarını anlatabilecek. Herkesin rahatça ulaşabileceği ve güler yüzlü insanların kendilerini karşılayacağı bir mekandır burası. Burada herkesin derdine çare bulunamasa da insanları dinlemiş oluruz. Hem dini hem aile konusunda insanlar bilgilendirilecek. Buraya gelen herkes sordu soruların cevaplarını alıp buradan memnun ayrılacaktır." dedi.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın da merkezin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, merkezin faaliyete geçmesine destek olanlara teşekkür etti.

İl Müftüsü İsmail İpek'in duasının ardından içerisinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve kitap okuma salonu bulunan merkezin açılışı yapıldı.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve müftülük personeli katıldı.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve katılımcılar merkezi gezdi.