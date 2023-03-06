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Tekirdağ'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi'nde S.Ö. (45) ile dini nikahlı eşi A.P. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, A.P, üzerinde bulunan bıçakla S.Ö'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı A.P'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Tekirdağ Güncel Haberler

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