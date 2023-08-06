Tekirdağ'da Dilencilere Yönelik Denetim Yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerin üst aramasında 1400 lira bulundu ve el konuldu. Dilenciler hakkında işlem yapıldı.