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Tekirdağ'da Dilencilere Yönelik Denetim Yapıldı

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Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerin üst aramasında 1400 lira bulundu ve el konuldu. Dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı.

Yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencilerin üst aramasında bulunan 1400 liraya el konuldu.

Dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Tekirdağ Zabıta Güncel Haberler

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