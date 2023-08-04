Tekirdağ'da Dilencilere Yapılan Denetimde Bin 400 TL Para Çıktı

Süleymanpaşa Belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, halkın duygularını sömüren dilencilerden bin 400 TL para çıktı. Yakalanan bir dilenci, günde 400-500 TL kazandığını belirtti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde halkın duygularını sömüren dilencilerden bin 400 TL para çıktı. Yakalanan bir dilenci, günde 400-500 lira kazandığını kazandığını belirtti.

Süleymanpaşa kent merkezinde bulunan cami önlerinde dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, zabıta tarafından yakalandı. Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor.

10 dakika sonra yine dinlenecekmiş

Dilencilerden biri 10 dakika sonra dilenmeye devam edeceğini belirtirken, başka bir dilenci ise günde 400-500 TL arası para kazandığını anlattı. Yakalanan dilenciler Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğüne getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Dilenciler, dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken, dilencilerin üst aramasından çıkan bin 400 TL kamuya geçirilmek üzere encümene havale edildi. - TEKİRDAĞ