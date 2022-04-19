TEKİRDAĞ'DA DEZAVANTAJLI GENÇLERE EĞİTİM VERİLİP, İSTİHDAM EDİLECEK

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa iBelediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında eğitim alacak dezavantajlı gençler meslek sahibi olacak. Kursu tamamlayanlar, fabrikalar ve şantiyelerde iş makinesi operatörü pozisyonda istihdam edilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı dezavantajlı grupta yer alan gençlerin meslek edinmesi ve istihdama kazandırılması amacıyla bir protokol imzaladı. Süleymanpaşa Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalanan protokolle kurs alacak dezavantajlı guruplar sertifika sahibi olduktan sonra belediyelerde ve özel sektörde hem staj imkanı hem iş imkanı bulacaklar.

'BEN MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM DİYENLER FAYDALANACAK'

Belediye Başkanı Yüksel, özellikle sanayide iş makineleri operatörü ile ilgili ciddi sorun yaşandığını belirterek, Tüm Trakya'da bu geçerli. Sadece Süleymanpaşa'da değil. Bu konuyla ilgili kalkınma ajansımızla bir proje hazırladık ortaklaşa bu konuyu yürütebilir miyiz diye. Sağ olsun sayın genel sekreterimiz de sıcak baktı. Dezavantajlı grupları meslek sahibi yapabilmek çok önemli. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Çanakkale otobanının Süleymanpaşa ayağı da devreye girecek, orada da ciddi derecede iş makinesine ihtiyacımız olacak. Yeni kurulan fabrikalarda da bir çok noktada kepçesinden, forkliftlerin kullanımına kadar greyderlerden tutun katolara kadar hepsinde ciddi yetişmiş personel sıkıntısı yaşanıyor. Kalkınma ajansı ile birlikte yaptığımız bu projede dezavantajlı guruplar öncelikli olmak kaydıyla, sertifika alacaklar bu kursa katılanlar. Bu sayede de önümüzde ki en büyük sorunlardan biri, ciddi de maaş alıyorlar biliyorsunuz bu operatörler, belgesi olanlar, inşallah Süleymanpaşa'da bu konuyla ilgili Belediye ve Kalkınma ajansı ortaklığında güzel bir kurs açmış olacağız, eğitim vermiş sertifika vermiş olacağız. Bu konuda ben inanıyorum ki özellikle dezavantajlı guruplarımız, ben meslek sahibi olmak istiyorum diyen vatandaşlarımızın bu konuda ciddi bir şekilde yararlanacakları bir proje olacak şeklinde konuştu.

'ÖZEL SEKTÖRDEKİ AÇIK ALANLAR TESPİT EDİLEREK ÇALIŞMA YAPILDI'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, özel sektörde ciddi boyutta iş makinesi operatörü ihtiyacı olduğunu belirterek, gençleri bu sayede iş bulabileceklerini dile getirdi. Şahin, Bu kesime iş bulunması noktasında şuan için özel sektörde ki açık olan alanları tespit ederek orada istihdam edebilir miyiz diye araştırdık. Bunu değerlendirelim diye iş başvurusu yapmış kardeşlerimizi, özellikle genç kardeşlerimizi, dezavantajlı kesim dediğimiz o kesimde ki arkadaşlarımızı toparladık. Şuan için 100-150 tane kardeşimize ilk etapta 30'arlı guruplar halinde teori eğitimleri arkasından, fiziksel eğitimler arkasındanda staj yapma imkanları vereceğiz. Belediyemizin de bu anlamda ciddi talebi var, hem Süleymanpaşa belediyesi, hem de Büyükşehir Belediyesinin de ciddi ihtiyacı var. Bu anlamda hem onların da ihtiyaçlarını karşılamış olacağız dedi.

'BELEDİYE VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA İMKANI BULACAKLAR'

Kursları bitirenlerin ilk etapta stajlarını belediyede yapma imkanları bulacaklarını ifade eden Şahin, Stajlarını bitirdikten sonra da bu saydığımız özel sektörde ve diğer şirketlerde çalışma imkanı bulacaklar. Bir nebzede olsun genç kardeşlerimize iş sahası bulma noktasında belediyemizle iş birliği içerisinde yardımcı olmuş olacağız. İnşallah talep olursa bu Haziran sonuna kadar Haziran sonundan sonra Eylül ayında tekrar bir daha kurs açacağız. Bir çok CV olduğunu söylüyor başkanım ellerinde. Yine ikinci etapta da yeni dönemde inşallah kaç kişi olacaksa bu kardeşlerimizi sadece Süleymanpaşa merkezde değil, diğer etrafımızda ciddi sanayi bölgesi var özellikle, limanlarımız çok büyüyor, o limanlarımızda iş makinesi kullanacak, TIR kullanacak arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Bu anlamda yetişmiş, sertifikalı, kaliteli gençlerimizi istihdam etmek istiyoruz şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninin ardından, Yüksel ve Şahin, Kalkınma Ajansı'nda kurs alan kursiyerleri ziyaret etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel