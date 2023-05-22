Tekirdağ'da devrilen servis minibüsündeki 13 kişi hafif yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.
Orhan A. yönetimindeki 59 S 1442 plakalı servis minibüsü Hatip Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel