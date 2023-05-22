Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da devrilen servis minibüsündeki 13 kişi hafif yaralandı

Tekirdağ'da devrilen servis minibüsündeki 13 kişi hafif yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.

Orhan A. yönetimindeki 59 S 1442 plakalı servis minibüsü Hatip Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title