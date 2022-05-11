Virajı alamayıp devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
İ.S. idaresindeki 68 KV 935 plakalı otomobil Türkgücü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İ.S'nin cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel