Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülcan K. yönetimindeki 59 ZK 967 plakalı otomobil, Kurtdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Gülcan K. ile otomobilde bulunan Tuğçe, Elif ve Cemre Naz K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Otomobil, Saray, Güncel, Haberler

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