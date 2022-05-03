Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülcan K. yönetimindeki 59 ZK 967 plakalı otomobil, Kurtdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Gülcan K. ile otomobilde bulunan Tuğçe, Elif ve Cemre Naz K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cemal Çavdar - Güncel