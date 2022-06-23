Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün kullandığı 34 BD 2540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yakuplu Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesinde, kazanın araca giren arı yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title