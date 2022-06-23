Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E.Ö'nün kullandığı 34 BD 2540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yakuplu Mahallesi'nde devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesinde, kazanın araca giren arı yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. AA / Mesut Karaduman - Güncel Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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