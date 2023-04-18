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Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Erdal Ç'nin kullandığı 59 RN 102 plakalı hafif ticari araç, Çerkezköy-Halaçlı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Tragger Güncel Haberler

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