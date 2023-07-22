Tekirdağ'da Devlet Hastanesinden Bakır Çalan Hırsızlar Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı süren devlet hastanesinden 350 bin TL değerinde bakır çalan hırsızlar yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı süren devlet hastanesinden 350 bin TL değerinde bakır çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Kazak Gölü yolu üstünde yapımı süren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi'nden 20 Temmuz Perşembe günü saat 04.00 sularında 350 bin TL değerinde bakır çalan O.S.Ç, A.Y., G.B. ve Ü.F. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.B. ve Ü.F. serbest bırakılırken, O.S.Ç. ve A.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ