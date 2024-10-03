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Tekirdağ'da Deri Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Deri Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki deri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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