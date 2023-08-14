Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da dereden yayılan kötü kokunun nedeni araştırılıyor

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dereden kötü kokular gelmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir dereden kötü kokular gelmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Vatandaşların Sinandede Deresi'nden çevreye kötü kokular yayıldığını bildirmesi üzerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

Bölgede faaliyet gösteren 8 işletmeyi de kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri de alarak inceleme başlattı.

Dereden gelen kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

İklim Değişikliği Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title