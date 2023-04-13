Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tekirdağ'da depremzede öğrenciler için iftar programı düzenlendi

Tekirdağ'da depremzede öğrenciler için iftar programı düzenlendi

Güncel Haberler

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Tekirdağ'a gelen depremzede öğrenciler için iftar düzenlendi.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Tekirdağ'a gelen depremzede öğrenciler için iftar düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde, ilçedeki depremzede öğrenciler iftarda bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti.

İftara, Milli Eğitim şube müdürleri Necati Koç ve Melek Temel ile Süleymanpaşa Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Kapoğlu da katıldı.

Programda, mukabelenin hatim duası yapıldıktan sonra, hafız öğrencilerine katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Hisarcık İftar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title