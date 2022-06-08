Deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

Deprem tatbikatı yapıldı Tekirdağ'da yaklaşık bin kişinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde deprem tatbikatı yapıldı. Tekirdağ'da yaklaşık bin kişinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde deprem tatbikatı yapıldı. Valilik öncülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve afet ile acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ve sivil toplum kuruluşlarının mensupları katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Şarköy olan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir binanın yıkıldığı bilgisi alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik güçlerinin çevrede önlemi almasıyla arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu binadan çıkarılan bir kişinin temsil edildiği maket yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Merdivenleri yıkılan bir binada yaralanarak mahsur kalan kişide ekiplerce halat yardımıyla aşağı indirilip ambulansa alındı. Tatbikatta yine senaryo gereği enkaz altında kalanların çıkarılıp hastaneye götürülmesi sırasında yakınları ile kendilerini yatıştırmak isteyen güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Güncel Haberler

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