Tekirdağ'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında paydaş kurumlar, STK'ler ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan eski AFAD yerleşkesinde yaklaşık 500 kişiyle yapılan tatbikat, senaryo gereği Şarköy ilçesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen deprem ihbarıyla başladı.

Polis ve jandarma ekipleri, deprem nedeniyle oluşan göçük çevresinde güvenlik tedbiri alırken, sağlık çalışanları da yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Göçük altında kalan yaralılar ise AFAD, UMKE, Süleymanapaşa Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, UMKE çadırına taşındı.

Arama kurtarma çalışmalarına, AFAD gönüllüleri de katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tatbikatın ardından gazetecilere, iyi hazırlandıkları tatbikatın başarılı bir şekilde sona erdiğini söyleyerek, "Burada gördüğünüz gibi her kurumdan, belediyelerden, STK'lardan, doğal olarak AFAD'ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme bir arada çalışmayı sık hale getirerek, deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir tatbikat oldu diye düşünüyorum."diye konuştu.

Tatbikatı, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ AFAD Müdürü Taha Yasin Çekiç ve kurum müdürleri takip etti.