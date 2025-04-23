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Tekirdağ'da Deprem Sonrası Hastanelerde 2 Yaralı

Tekirdağ'da Deprem Sonrası Hastanelerde 2 Yaralı
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Tekirdağ'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hastanelerde tedavi gören 2 kişinin durumu hakkında bilgi verildi. Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.

TEKİRDAĞ'DA HASTANEDE 2 YARALI BULUNUYOR

Tekirdağ'da, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesinde kriz merkezi kuruldu. Merkezde Vali Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklamada, hastanelerde 2 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle tüm birimlerimiz hala teyakkuz halindedir. Tekirdağ Valisi Sayın Recep Soytürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesinde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etmektedir. 23.04.2025 Çarşamba günü saat 18: 00 itibariyle; depremde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Hasarlı bina ihbarları değerlendirilmektedir. Panik nedeni ile çeşitli yerlerinden yaralanan ve rahatsızlık yaşayan 26 vatandaşımızın tedavileri tamamlanmış, 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Vatandaşlarımızın, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girmemeleri, GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmamaları rica olunur. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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