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Tekirdağ'da deprem riskinin azaltılması çalışmaları kapsamında 62 okul güçlendirildi

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Tekirdağ'da deprem riskinin azaltılması çalışmaları kapsamında 62 okul güçlendirildi

Tekirdağ'da 62 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ'da 62 okulun depreme karşı güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki okul binalarında etüt yapılıyor.

Bu kapsamda, 62 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı, 11 okulda ise devam ediyor.

Güçlendirme çalışmasına başlanacak 13 okulla ilgili ihale hazırlıkları sürüyor, 17 okulun güçlendirilmesine başlanması için Bakanlıktan onay bekleniyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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