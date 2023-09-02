Tekirdağ'da denize düşen otomobilde okul müdürü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize düşen otomobilde okul müdürü hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.E. idaresindeki 59 AFN 396 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kontrolünü kaybederek denize düştü. Denize bir aracın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, araçta 2 kişiyi çıkardı. Araçta çıkarılan Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun hayatını kaybettiği öğrenilirken, A.G.E. ise yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Esma Deniz Dellal Erkutlu'nun (47) Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü olduğu öğrenildi. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü A.G.E.'nin (39) 149 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Denize düşen 59 AFN 396 plakalı araç Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla denizden karaya çıkartılarak araçta ve çevrede Malkara olay yeri inceleme timi tarafından gerekli incelemeleri yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ