Tekirdağ'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde sahilde denize girdi.

Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yapıyor.

Baba Erdal Ocak ve akrabaları da arama çalışmalarını takip ediyor.

"İnşallah bulunur diye bekliyoruz"

Ocak, gazetecilere, iki gündür çocuğundan gelecek güzel bir haber beklediklerini söyledi.

Ekipleri ilk andan itibaren arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ocak, "Serinlemek için denize gireyim demiş arkadaşlarına sonra suya girmiş bir süre sonra görülmemiş. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi inşallah sağ salim bekliyoruz. İki gündür sahil güvenlik ekipleri arıyor. Havadan, botlarla, dalgıç ekipleriyle arama yapılıyor. İnşallah bulunur diye bekliyoruz." dedi.