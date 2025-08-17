Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Genç Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan 18 yaşındaki A.B.'nin cansız bedeni, arama çalışmaları sonucunda Dut Limanı mevkisinde bulundu. A.B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri denizde kaybolan A.B.'yi (18) bulmak için sabahın erken saatlerinde yeniden arama başlattı.

A.B'nin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu Dut Limanı mevkisinde bulundu.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen A.B'nin cenazesi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kumbağ Mahallesi'nde 4 gün serinlemek için denize giren bir kişi gözden kaybolmuş, kaybolan kişiyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
