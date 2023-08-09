Tekirdağ'da Denizde Boğulan İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren B.S. ve Z.G. boğuldu. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren iki kişi boğuldu.
Kumbağ Mahallesi'nde denize giren B.S. (38) ve Z.G. (65), bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışması sonucu ulaşılan B.S. ve Z.G. kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İki kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel