Tekirdağ'da Denizde Boğulan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren B.S. ve Z.G. boğuldu. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.