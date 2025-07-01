Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, römorkörler, sahil güvenlik ve polis botları gösteri yaptı.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, römorkörler, sahil güvenlik ve polis botları gösteri yaptı.

Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, römorkörler, sahil güvenlik ve polis botlarının gösterileriyle devam etti.

Römorkörlerin, havaya su püskürtmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ise su altından Türk bayrağı çıkardı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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