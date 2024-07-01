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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri

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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenler ve römorkörler gösteri yaptı. Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Römorkörlerin, yelkenlilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ise su altından Türk bayrağı çıkardı.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelkenler ve römorkörler gösteri yaptı.

Süleymanpaşa Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, yelkenler ve römorkörlerin gösterileri ile devam etti.

Römorkörlerin, yelkenlilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ise su altından Türk bayrağı çıkardı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kabotaj Bayramı Denizcilik Tekirdağ Güncel Haberler

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