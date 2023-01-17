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Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

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Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

MARMARA Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Balıkçılar, denize açılamazken, gemiler Tekirdağ açıklarında demirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirlendi. Denize açılamayıp, teknelerini barınağa çeken balıkçılar da lodosun geçmesini bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun, cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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