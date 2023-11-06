Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

İki gündür hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, iki gündür denizde çok sert rüzgar olduğu için balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Lodosun etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Bugün itibarıyla lodos etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, sardalya ve istavrit avcılığı ile faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü yağış bekleniyor.